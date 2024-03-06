الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روسيا تهدد باحتماليه استهداف المواقع النووية في شمال أوروبا.. والسبب

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المواقع النووية المحتملة في شمال أوروبا ستصبح أهدافا مشروعة في حالة وقوع اشتباك عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنه من المقرر أن يصل المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى مدينة سوتشي الروسية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا، وكذلك عدد من القادة الروس.

وأضاف "مشيك"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال هذه اللقاءات وحسب بعض المعلومات فإن جروسي سوف يناقش مع الجانب الروسي سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، أما الجانب الروسي؛ فالقيادة الروسية تؤكد أن سلامة المحطة في يد القوات الأوكرانية، لأنها من تستهدف محيط المحطة بشكل متواصل وربما يؤثر على المحطة ويشكل كارثة بيئية وإنسانية.

وأوضح أنه حتى الآن الجانب الروسي يؤكد أن المحطة تعمل بسلامة بسبب وجود القوات الروسية داخل المحطة وفي محيطها، مؤكدًا أن روسيا أكدت أن حماية المحطة في أوكرانيا وليس روسيا.

روسيا الناتو حلف الناتو اوروبا القوات الروسية محطة الطاقة النووية في زابوريجيا

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة (انفوجراف)

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات على شمال غزة

"حماس": أبدينا المرونة المطلوبة للتوصل لاتفاق لكن الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقاته

قصف مكثف على مواقع "الدعم السريع" في العاصمة السودانية الخرطوم

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يحرق منازل سكنية شمال غربى مدينة خان يونس جنوب غزة

برًا وبحرًا... فلسطين تطالب الاحتلال بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات لغزة

أستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا يعربون عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني بغزة

برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة جوع في السودان

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

عطل فنى يضرب فيسبوك

تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

رفض استئناف مرتضى منصور وتأييد حبسه فى "سب الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟