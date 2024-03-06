روسيا تهدد باحتماليه استهداف المواقع النووية في شمال أوروبا.. والسبب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المواقع النووية المحتملة في شمال أوروبا ستصبح أهدافا مشروعة في حالة وقوع اشتباك عسكري مباشر بين روسيا وحلف الناتو، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنه من المقرر أن يصل المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى مدينة سوتشي الروسية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا، وكذلك عدد من القادة الروس.

وأضاف "مشيك"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال هذه اللقاءات وحسب بعض المعلومات فإن جروسي سوف يناقش مع الجانب الروسي سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، أما الجانب الروسي؛ فالقيادة الروسية تؤكد أن سلامة المحطة في يد القوات الأوكرانية، لأنها من تستهدف محيط المحطة بشكل متواصل وربما يؤثر على المحطة ويشكل كارثة بيئية وإنسانية.

وأوضح أنه حتى الآن الجانب الروسي يؤكد أن المحطة تعمل بسلامة بسبب وجود القوات الروسية داخل المحطة وفي محيطها، مؤكدًا أن روسيا أكدت أن حماية المحطة في أوكرانيا وليس روسيا.