رئيس الوزراء فى رسالة للتجار: البنك المركزى ملتزم بتدبير العملة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على وجود سوق موحدة للعملة، وضبط الأسعار بالنسبة للسلع.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أن العمل منصب حاليًا على ضبط أسعار السلع، وأن تعكس الواقع، مضيفًا:"أنا بوجه رسالة لكل تجار مصر، إن الدولة من خلال البنك المركزي ستكون ملتزمة بتدبير العملة".

ولفت إلى أن البنك المركزي ملتزم بتدبير العملة، والأولوية ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.