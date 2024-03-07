الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء فى رسالة للتجار: البنك المركزى ملتزم بتدبير العملة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على وجود سوق موحدة للعملة، وضبط الأسعار بالنسبة للسلع. 

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أن العمل منصب حاليًا على ضبط أسعار السلع، وأن تعكس الواقع، مضيفًا:"أنا بوجه رسالة لكل تجار مصر، إن الدولة من خلال البنك المركزي ستكون ملتزمة بتدبير العملة".

ولفت إلى أن البنك المركزي ملتزم بتدبير العملة، والأولوية ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

مجلس الوزراء العملة الاجنبية مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية

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