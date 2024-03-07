أميمة الحلبي: الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان والبشر هم من يتحكمون به

تحدثت المهندسة أميمة الحلبي، المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي من دبي، عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة البشر.

وقالت، في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “DMC”، اليوم الخميس، إن الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان والبشر وهم من يتحكمون به فهو سلاح ذو حدين، لافتة إلى أنه يحسن ثروات كثيرة بحياة البشرية كما يساعد على التطوير وخدمة البشر كانت صعبة في الماضي.

وأشارت إلى أن الملياردير "إيلون ماسك" يحاول أن يدخل الشريحة التي يقوم بصنعها الآن لمحاولة مساعدة الناس الذين يعانون من قصور أو شيء فى أعصابهم، وبالتالي تلك الشريحة تجعل الإنسان يتحكم فى أعصابه.

وأكدت المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي من دبي، أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الإنسان يستطيع التحدث مع الحيوانات، وترجمة لغته، حيث إن الذكاء الاصطناعي يستخدم ما يسمى الصوتيات الحيوية الرقمية، وهي عبارة عن شفرات دقيقة جدا يتم تركيبها للحيوانات، بحيث تلقط تردداتهم وتحولها لبيانات رقمية من أجل فهمه.