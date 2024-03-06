الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 32 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بـ30 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 32 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (30 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي قطاع الأمن العام 24 ساعة العملات الاجنبية

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