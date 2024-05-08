عضو بـ"المواد الغذائية": الأسعار الحالية لا تتناسب مع انخفاض الدولار أمام الجنيه

طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، المنتجين بسرعة الاستجابة الفعلية لانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن ما حدث من تراجع لا يتماشى مع الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه.

التاجر يقع عليه العبء الأكبر

أوضح المنوفي، أن التاجر يقع عليه العبء الأكبر وبالأخص آخر مرحلة التداول، لأنه هو المتعامل النهائي مع المستهلك، وبالتالي فكل اللوم ينصب عليه في ارتفاع الأسعار أو زيادتها أو عدم انخفاضها، كونه من ايتعامل مع المستهلك ويكون في الواجهة.

تابع بأن الدولة مثلها مثل التاجر لا تسلم من النقد والتهم الخاصة بعدم تراجع الأسعار، على الرغم من أن التاجر والحكومة يقومون بدورهما بشكل كامل، وأن الزيادة تكون من المصنع الرئيسي المنتج للسلعة أو المستورد، وبالتالي فهما اللذان يجب عليهما تخفيض الأسعار.

تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج

أكد المنوفي، أنه على الرغم من تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج للعديد من السلع الغذائية، إلا أن بعض الشركات لم تطبق ذلك، مشيرًا إلى أن بعض السلع مثل الدقيق والزيت والسمن والسكر تراجعت أسعارها، ومع ذلك لم ينعكس ذلك على أسعار المنتجات الغذائية التي تدخل في تصنيعها، مطالبًا بانضباط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وإتاحة السلع لأصغر تاجر مثل أكبر تاجر، وعدم التمييز وسيطرة البعض على بعض السلع.

السلع الغذائية تعتبرها الدولة أمنًا غذائيًا

أضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أن السلع الغذائية تعتبرها الدولة أمنًا غذائيًا وسلعًا استراتجية، وبالتالي فلا بد أن يكون سعرها سعرًا عادلًا.

أكد ضرورة أن يبحث المواطن عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض، مشيرًا إلى أن مصر تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، والدولار متوفر في جميع البنوك.