الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عضو بـ"المواد الغذائية": الأسعار الحالية لا تتناسب مع انخفاض الدولار أمام الجنيه

السلع الغذائية
السلع الغذائية

طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، المنتجين بسرعة الاستجابة الفعلية لانخفاض الأسعار، مؤكدًا أن ما حدث من تراجع لا يتماشى مع الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه.

 

التاجر يقع عليه العبء الأكبر

أوضح المنوفي، أن التاجر يقع عليه العبء الأكبر وبالأخص آخر مرحلة التداول، لأنه هو المتعامل النهائي مع المستهلك، وبالتالي فكل اللوم ينصب عليه في ارتفاع الأسعار أو زيادتها أو عدم انخفاضها، كونه من ايتعامل مع المستهلك ويكون في الواجهة.

تابع بأن الدولة مثلها مثل التاجر لا تسلم من النقد والتهم الخاصة بعدم تراجع الأسعار، على الرغم من أن التاجر والحكومة يقومون بدورهما بشكل كامل، وأن الزيادة تكون من المصنع الرئيسي المنتج للسلعة أو المستورد، وبالتالي فهما اللذان يجب عليهما تخفيض الأسعار.

 

تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج 

أكد المنوفي، أنه على الرغم من تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج للعديد من السلع الغذائية، إلا أن بعض الشركات لم تطبق ذلك، مشيرًا إلى أن بعض السلع مثل الدقيق والزيت والسمن والسكر تراجعت أسعارها، ومع ذلك لم  ينعكس ذلك على أسعار المنتجات الغذائية التي تدخل في تصنيعها، مطالبًا بانضباط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وإتاحة السلع لأصغر تاجر مثل أكبر تاجر، وعدم التمييز وسيطرة البعض على بعض السلع. 

 

السلع الغذائية تعتبرها الدولة أمنًا غذائيًا 
أضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أن السلع الغذائية تعتبرها الدولة أمنًا غذائيًا وسلعًا استراتجية، وبالتالي فلا بد أن يكون سعرها سعرًا عادلًا.

أكد ضرورة أن يبحث المواطن عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض، مشيرًا إلى أن مصر تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، والدولار متوفر في جميع البنوك.

الغذائية السلع الغذائية أسعار المنتجات الغذائية أسعار مستلزمات الأسعار

مواد متعلقة

هل انخفض سعر سمك السردين لـ50 جنيهًا؟ الغرف التجارية تفجر مفاجأة

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة