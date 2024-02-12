الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1535 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

ملصق إلكتروني
ملصق إلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1535 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

txt

تحرير 1382 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب "الملصق الإلكترونى"

txt

"المرور" تُحرر 16 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، رفعت الأجهزة المعنية 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الإدارة العامة للمرور الداخلية تركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكتروني وزارة الداخلية

مواد متعلقة

بقيمه 50 مليون جنيه.. ضبط عصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى سوهاج

الأمن يكشف لغز اختفاء أبواب المقابر بالغربية

الأمن يكشف ملابسات واقعة فتاة مع سائق شركة توصيل شهيرة

الأمن العام يكثف حملاته على الأسواق للتصدى لمحاولات حجب السلع

ضبط المتهمين بتسريب الامتحانات عبر "التيليجرام" بمطروح

ضبط المتهمين بسرقة توك توك من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية

ضبط نجار متهم بسرقة دراجة نارية فى دمياط

ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال