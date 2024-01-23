محافظ أسوان يقرر مد فعاليات «أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية» حتى الجمعة المقبلة

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مد فعاليات معرض " أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية "حتى الجمعة 26 ينايرالجارى، والذى يقام تحت رعاية الرئيس السيسى بحديقة بلازا درة النيل بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وجاء ذلك بناءًا على رغبة ومطالب مسئولى وممثلى المحافظات المشاركة بالمعرض بواقع 20 محافظة حتى يتسنى التسويق الجيد والمتميز لمنتجاتهم.

دعوةالرحلات السياحية لزيارة المعرض

وجه المحافظ مدير عام السياحة بإستقدام ودعوة الأفواج السياحية إلى موقع المعرض، فى ظل التنوع الملحوظ للمعروضات من المشغولات التراثية والحرف اليدوية، والتى تلقى إقبالا من السائحين، لاسيما أن المعرض أصبح مزارا سياحيا لما يمتكله من أعمال راقية فى التصنيع المحلى تم تنفيذها بفكر إبداعى وإبتكارى متميز.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن ما يحتويه المعرض من منتجات لاقت إعجاب دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقيه من الوزراء خلال زيارتهم التفقدية له مما يؤكد على الظهور المشرف للمصنعين، ويعكس تفوقهم فى تنفيذ أعمالهم بشكل إحترافى وإبداعى يستحق كل الإحترام والتقدير من الجميع، مكلفًا بتنظيم برنامج ترفيهى للمشاركين بالمعرض لزيارة المعالم والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

فى سياق آخر، كان قد كلف محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بجميع القرى والنجوع المستهدفة، بالإضافة إلى سرعة التفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة)

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية وادى خريت بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 قرى رئيسية و5 نجوع وتوابع بإجمالى 19 ألف نسمة وذلك بمرافقة أعضاء لجنة القرية وأيضًا سكرتير القرية.

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