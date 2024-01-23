الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشكر عاملي القطاعات على الظهور المشرف أثناء زيارة رئيس الوزراء

الاجتماع
الاجتماع

شكر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جميع العاملين بمختلف قطاعات العمل العام لما تم بذله من مجهود مكثف، ما ساهم فى الظهور بالشكل المشرف والراقى، ولاقى استحسان وإشادة وإبهار من رئيس الوزراء. 

جاء وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمحافظة أسوان أمس الأول، والتي شملت تفقد 18 موقعا خدميا وتنمويا على مدار 11 ساعة متواصلة سواء بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، أو غيرها من مواقع العمل الأخرى، ما أثمر عن نجاحات عديدة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، ومديرى الجهات المختلفة. 

 الجميع كان على قدر المسئولية

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الجميع كان على قدر المسئولية، وعلى قلب رجل واحد من خلال التكاتف والتلاحم، والعمل بروح الفريق الواحد بجدية وإخلاص وتفاني، ما يعكس المعدن الطيب لأبناء المحافظة، وحرصهم على الإستعداد المتميز والكامل برؤية وفكر مستنير لاستقبال دولة رئيس الوزراء ومرافقيه. 

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك ظهر في كل المواقع من المستوى النموذجى والعالى بما امتلكته من لمسات جمالية وحضارية، فأصبحت جميعها نقاط قوة ساهمت في إنجاح الزيارة، وخروجها بشكل راقي، وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل. 

وفى سياق آخر، كان قد وقع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عقد مشاركة مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بشأن إنشاء وإدارة محطة نقل دولية بأسوان، والتي تتكامل مع بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف الاستراتيجة الخاصة بتعظيم التستفادة والوصول إلى أقصى نتائج وبما يتفق مع تحقيق التنمية المستدامة التى يلمسها المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب الأسواني. 

محافظ أسوان الشكر جميع العاملين قطاعات العمل العام رئيس الوزراء

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