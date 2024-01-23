الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة حلاق بطلق نارى شمال أسوان

طلق نارى
طلق نارى

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة حلاق بطلق نارى، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان بلاغًا يفيد بقيام شخصين بتبادل إطلاق النار بشوارع المدينة، مما أسفر عن إصابة حلاق بطلق ناري، أثناء عمله بصالون الحلاقة الخاص به. 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة وتبين من التحريات أن شخصين تبادلا إطلاق النار، وأصيب حلاق بطلق ناري تم نقلة لمستشفي النيل التخصصي بمركز إدفو.

وتكثف المباحث الجهود لكشف ملابسات واقعة إطلاق النار، وهو ما أسفر عن إصابة حلاق كان متواجد داخل الصالون الخاص به. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

إدفو إصابة حلاق طلق ناري شمال أسوان الجهات الامنية

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