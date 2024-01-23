الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطعة من الجنة.. "الدستور" فى جولة داخل جزيرة النباتات بأسوان (صور)

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية

نخيل ملكي وأشجار فاكهة استوائية وأنواع عديدة أخرى يملأ ظلها جميع الأركان، وألوان مبهجة لأحواض الزرع، وديكورات معتمدة صناعتها على الموارد البيئية، وجميع هذه المميزات تحتوى عليها جزيرة وسط نهر النيل، مما يبعث شعور من البهجة والسلام النفسى لكل زوارها، هكذا كانت أبرز المعالم الجمالية لـ "الحديقة النباتية"، أو المعروفة باسم جزيرة النباتات فى أسوان، والتى تعد أبرز المعالم السياحية المميزة لجميع الزائرين والأفواج السياحية.

جولة داخل أكبر متحف نباتى

وأجرت " الدستور" جولة داخل "الحديقة النباتية" أكبر متحف نباتى موجود على أرض ساحرة الجنوب وعالميًا، باعتبارها ضمن المعالم التى تحظى بتوافد الآلاف من الزائرين فى فترة الإجازات والعطلات.

وتحتوى "الحديقة النباتية" على أشجار يبلغ عددها أكثر من 800 نوع من الأشجار الاستوائية والخشبية والنباتات العطرية وغيرها، ويتم تعرف الزائرين والسائحين عليها من خلال كتابة كل نوع منها على لافتة صغيرة باللغتين الإنجليزية والعربية.

يقول دكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، إن الحديقة النباتية تعتبر من أهم الحدائق العالمية لأنها متحف نباتى مفتوح على أرض أسوان مدينة الدهب، وأنها تتميز بالمناظر الطبيعية الرائعة، حيث أنها لا توجد فى أى بلد آخر على مستوى العالم.

وأضاف لـ"الدستور" أن الحديقة النباتية من أهم المزارات السياحية، وضمن الأماكن البارزة على الخريطة السياحية والتى يتوافد على زيارتها الآلاف من السائحين والزائرين شهريًا.

وأوضح أن الحديقة النباتية تبلغ مساحتها 18 ألف فدان وسط النيل، وتحتوى على مجموعة كبيرة أكثر من ما يقرب 800 نوع نباتى من الأنواع النادرة الاستوائية وشبه الاستوائية مابين أشجار خشبية ونباتات طبية وعطرية وأشجار زينة وتوابل، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز الحديقة أشجار الفاكهة الاستوائية والتى لا توجد فى أى مكان فى مصر سوى فيها.

ولفت إلى أن الحديقة تعد 3 مزارات فى مكان واحد أولهما الرحلة النيلية بالمراكب المميزة وسط الصخور، وترفيهية نظرًا للمساحات الخضراء والألوان الزاهية، وعلمية أيضًا لما تحتويه من كمية كبيرة للأنواع النباتية المميزة، مشيرًا إلى أنها تعد مؤسسة علمية وبحثية تخدم كافة المعاهد والجامعات المصرية.

وذكر لـ"الدستور" أنه يتوافد العشرات من الدارسين للحديقة النباتية سواء فى مرحلة الماجستير والدكتوراة وما بعد الدكتوراة أيضًا، منهم بكليات العلوم والزراعة حاليًا والصيدلة لاستخراج المواد الطبيعية واستخدامها فى صناعة العقاقير.

وتابع أن الحديقة النباتية خلال إجازة منتصف العام والسنوية تحظى بزيارة الآلاف يوميًا وليس شهريًا من السائحين والزائرين المصريين لقضاء أوقات العطلة ما بين أحضان الطبيعة النيل، وأن مواعيد الزيارة تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 5 مساءًا.

واختتم أن الحديقة النباتية مستعدة بشكل دائم لاستقبال الزائرين إلا أن يتم تكثيف الأعمال والجهود خلال إجازات منتصف العام لكى يساهم فى توفير كافة سبل الراحة وتهيئة المكان لكل الزائرين، حيث تتم أعمال تهذيب الأشجار وقص الأنسجة وزراعة مجموعة جديدة من النباتات والزهور فضلًا عن الأعمال الإنشائية سواء دهان البرجولات والكراسي وكل ما يخص المكان بجانب إضافة مناظر جميلة جديدة من خامات الطبيعة.

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الحديقة النباتية متحف نباتى الآلاف الزائرين المعالم السياحية ساحرة الجنوب أسوان

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