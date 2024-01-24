الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين مصطفى هاشم مشرفا على مرفق هيئة الإسعاف في أسوان

مشرف أول مرفق اسعاف
مشرف أول مرفق اسعاف أسوان

استلم مصطفى هاشم محمد، مهام عمله كمشرف أول لمرفق هيئة الإسعاف المصرية على مستوى محافظة أسوان.

وعبر العديد من العاملين بمرفق أسعاف أسوان عن بالغ سعادتهم لحصول مصطفى هاشم على الترقية واستلام مهام عمله كمشرف أول لمرفق هيئة الأسعاف المصرية على مستوى محافظة أسوان، وجاء ذلك من خلال كتابتهم عدد من المنشورات على صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب العاملين بمرفق أسعاف أسوان عن تمنياتهم لمشرف عام المحافظة بالتوفيق وأن يعمل جاهدًا لتحقيق جميع مطالبهم ويكون داعمًا لهم فى كل ما يساهم فى تطوير العمل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية والعلمية، لرفع اسم هيئة الأسعاف المصرية بشكل دائم.

مد فعاليات معرض "أيادي مصر للحرف التراثية واليدوية"

وفى سياق آخر، كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مد فعاليات معرض "أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية" إلى يوم الجمعة القادم 26 يناير 2024، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بحديقة بلازا درة النيل بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بناءًا على رغبة ومطالب مسئولى وممثلى المحافظات المشاركة بالمعرض بواقع 20 محافظة حتى يتسنى التسويق الجيد والمتميز لمنتجاتهم.

ووجه محافظ أسوان مدير عام السياحة بإستقدام ودعوة جميع الرحلات والأفواج السياحية إلى موقع المعرض، وخاصة فى ظل التنوع الملحوظ للمعروضات من المشغولات التراثية والحرف اليدوية، والتى تلقى إقبال من السائحين وزائرى المحافظة، ولاسيما أن هذا المعرض أصبح مزار سياحى لما يمتكله من أعمال راقية فى التصنيع المحلى تم تنفيذها بفكر إبداعى وإبتكارى متميز.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ما يحتويه المعرض من منتجات لاقت إعجاب دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقيه من الوزراء خلال زيارتهم التفقدية له، ما يؤكد على الظهور المشرف للمصنعين، ويعكس تفوقهم فى تنفيذ أعمالهم بشكل إحترافى وإبداعى يستحق كل الإحترام والتقدير من الجميع، مكلفًا بتنظيم برنامج ترفيهى للمشاركين بالمعرض لزيارة المعالم والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

هيئة الإسعاف المصرية مصطفي هاشم مرفق إسعاف أسوان مشرف أول محافظة أسوان

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