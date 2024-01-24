رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان يستقبل مسؤولي "صحتك.. امسك فيها"

استقبل الدكتور إيهاب حنفي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بمقر الهيئة، مسؤولي حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك".

أهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور إيهاب حنفي آليات تنفيذ الحملة في محافظة أسوان، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وحثهم على الاهتمام بصحتهم العامة، وخاصةً صحة الفم والأسنان.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية النظافة الشخصية، وطرق الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

كما أشارت الدكتورة هبة الله إلى أن الحملة تشمل مجموعة من الأنشطة التوعوية، عن طريق ندوات تثقيفية عن أهمية النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان، بالإضافة لتوزيع الهدايا المجانية علي المواطنين، وذلك في الوحدات الصحية، والمدارس، والميادين الرئيسية والمنشأت العامة، كما تشمل الحملة تقديم خدمات فحص الأسنان، وقياس مستوى السكر وضغط الدم.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور إيهاب حنفي عن شكره وتقديره لمسؤولي حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك" على جهودهم في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

يُذكر أن الحملة انطلقت في مطلع شهر يناير الجاري وتستمر حتى 22 فبراير القادم.

وفى سياق آخر كان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر لجميع العاملين بمختلف قطاعات العمل العام لما تم بذله من مجهود مكثف مما ساهم فى الظهور بالشكل المشرف والراقى، ولاقى إستحسان وإشادة وإبهار من رئيس الوزراء.

جاء ذلك عقب زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمحافظة أسوان أمس الأول، والتى شملت تفقد 18 موقع خدمى وتنموى على مدار 11 ساعة متواصلة سواء بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، أو غيرها من مواقع العمل الأخرى مما أثمر عن نجاحات عديدة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، ومديرى الجهات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد أشرف عطية أن الجميع كان على قدر المسئولية، وعلى قلب رجل واحد من خلال التكاتف والتلاحم، والعمل بروح الفريق الواحد بجدية وإخلاص وتفانى مما يعكس المعدن الطيب لأبناء المحافظة، وحرصهم على الإستعداد المتميز والكامل برؤية وفكر مستنير لاستقبال دولة رئيس الوزراء ومرافقيه.

ولفت إلى أن ذلك ظهر في كل المواقع من المستوى النموذجى والعالى بما إمتلكته من لمسات جمالية وحضارية، فأصبحت جميعها نقاط قوة ساهمت في إنجاح الزيارة، وخروجها بشكل راقي، وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.

رئيس الهيئة برفقة مسئولى الحملة

رئيس الهيئة برفقة مسئولى الحملة

رئيس الهيئة برفقة مسئولى الحملة

رئيس الهيئة برفقة مسئولى الحملة