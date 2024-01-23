وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بمناسبة العيد القومى

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الراعى المساعد لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان الأب أمجد عزت، والوفد الكنسى المرافق له، والذين قدموا التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى الـ 53 للمحافظة، وذلك فى لقاء ودى وأخوى.

الوفد الكنسى يؤكد مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة

وأكدوا أن نسيج الأمة الواحدة يعكس دائمًا الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

فيما قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والاحتفالات العديدة.

ولفت محافظ أسوان إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائمًا التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى العظيم.