الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

هنئ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 72. 

وجاء ذلك فى أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة، ورافقه فى زيارته نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وبحضور القيادات الأمنية. 

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ذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذه الزيارة تأتى عرفانًا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعًا عن الوطن، وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

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وأكد أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كافة أجهزتها لعبور التحديات وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى كافة مناحى الحياة، وهو ما يتجسد فى التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان، وهو ما يشعر به المواطنين والزائرين والسائحين على حد سواء، وفى نهاية زيارته قدم محافظ أسوان درع المحافظة لمدير الأمن تقديرًا لجهود الشرطة فى خدمة المواطنين. 

وفى سياق آخر، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة). 

ووجه المحافظ، بتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وتلافى جميع الملاحظات المرصودة وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

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محافظ أسوان مدير أمن أسوان التهنئة أفراد الشرطة مديرية أمن أسوان

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