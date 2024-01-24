الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "مهنتك مستقبلك".. ختام برنامج التطريز اليدوي للفتيات في أسوان

التدريب
التدريب

قال فوزي صابر مدير عام مديرية العمل فى  أسوان، إننا نتابع برامج التدريب المهنى المنفذة بمواقع التدريب المختلفة التابعة للمديرية، بناءًا على بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى للتدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين على المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة وأثارها الإيجابية على رفع مستوى الدخل لهؤلاء الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، وخوضهم تجربة العمل الحر، وخلق فرص عمل ذاتية لهم لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية فى سوق العمل. 

 

انتهاء فعاليات تنفيذ برنامج التطريز اليدوى

 

ولفت مدير عام مديرية العمل فى أسوان، إلى أنه تم الانتهاء من فعاليات تنفيذ برنامج التطريز اليدوى، والذى تم تنفيذه على مدار ٣٦ يوما تدريبيا حيث تم تدريب الفتيات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، ثم تعلم بدايات فن التطريز وصولًا لمستوى متقدم من تنفيذ الرسومات على الإطارات والشنط المصنوعة من نوع معين من القماش على غرار المنتجات السياحية، وكذلك الرسم على الملايات والتيشيرتات والبارتفيهات، وقد تلاحظ تدرج المستوى المهارى للمتدربات، بما يؤهلهن لتنفيذ أى رسومات على أى منتج بشكل إحترافى.. 

 

وقدمت المتدربات الشكر لوزارة العمل  ومحافظة أسوان ولمنظمة الأغذية لتوفير مثل هذه التدريبات وبشكل مجانى وحصولهم على مزايا نقدية وعينية مما أسهم فى تنفيذ البرنامج بكل أريحية بالنسبة لهن، مقدمين الشكر أيضًا لجميع القائمين على تنفيذ البرنامج وحسن تعاونهم وعلى الجهد المبذول. 

IMG-20240124-WA0019
IMG-20240124-WA0019
برنامج التطريز المهارات الحياتية وزارة العمل تدريب ادارة المشروعات

مواد متعلقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية بأسوان يستقبل مسؤولي "صحتك.. امسك فيها"

تعيين مصطفى هاشم مشرفا على مرفق هيئة الإسعاف في أسوان

إصابة حلاق بطلق نارى شمال أسوان

هزة أرضية فى أسوان.. والبحوث الفلكية: لم تستغرق سوى 10 ثوانى فقط

قطعة من الجنة.. "الدستور" فى جولة داخل جزيرة النباتات بأسوان

محافظ أسوان يشكر عاملي القطاعات على الظهور المشرف أثناء زيارة رئيس الوزراء

محافظ أسوان يقرر مد فعاليات «أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية» حتى الجمعة المقبلة

تيسيرا على المتبرعين.. تركيب أسقف وأبواب وشبابيك بأسوان على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرا

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟