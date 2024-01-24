ضمن "مهنتك مستقبلك".. ختام برنامج التطريز اليدوي للفتيات في أسوان

قال فوزي صابر مدير عام مديرية العمل فى أسوان، إننا نتابع برامج التدريب المهنى المنفذة بمواقع التدريب المختلفة التابعة للمديرية، بناءًا على بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى للتدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين على المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة وأثارها الإيجابية على رفع مستوى الدخل لهؤلاء الشباب وتوفير حياة كريمة لهم، وخوضهم تجربة العمل الحر، وخلق فرص عمل ذاتية لهم لمواكبة الاتجاهات الاقتصادية فى سوق العمل.

انتهاء فعاليات تنفيذ برنامج التطريز اليدوى

ولفت مدير عام مديرية العمل فى أسوان، إلى أنه تم الانتهاء من فعاليات تنفيذ برنامج التطريز اليدوى، والذى تم تنفيذه على مدار ٣٦ يوما تدريبيا حيث تم تدريب الفتيات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، ثم تعلم بدايات فن التطريز وصولًا لمستوى متقدم من تنفيذ الرسومات على الإطارات والشنط المصنوعة من نوع معين من القماش على غرار المنتجات السياحية، وكذلك الرسم على الملايات والتيشيرتات والبارتفيهات، وقد تلاحظ تدرج المستوى المهارى للمتدربات، بما يؤهلهن لتنفيذ أى رسومات على أى منتج بشكل إحترافى..

وقدمت المتدربات الشكر لوزارة العمل ومحافظة أسوان ولمنظمة الأغذية لتوفير مثل هذه التدريبات وبشكل مجانى وحصولهم على مزايا نقدية وعينية مما أسهم فى تنفيذ البرنامج بكل أريحية بالنسبة لهن، مقدمين الشكر أيضًا لجميع القائمين على تنفيذ البرنامج وحسن تعاونهم وعلى الجهد المبذول.