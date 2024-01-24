الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تستضيف أستاذا من جامعة كيوشو اليابانية لبحث سبل التعاون المشترك

جامعة أسوان تستضيف
جامعة أسوان تستضيف أستاذا من جامعة كيوشو اليابانية

التقى الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، الدكتور Prof. Tsuyoshi Yoshiyake ممثل جامعة كيوشو باليابان، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات بحثية وتعليمية وطلابية وخاصة أنه يوجد عدد كبير من الخريجين والحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة كيوشو اليابانية ويبلغ عددهم 30 عضو من هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة أسوان بمختلف الكليات.

تفاصيل  الزيارة 

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن التعاون المشترك يأتي تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة وخاصة أن هناك توأمة بين الجامعتين وهذا يساعد على نمو وتكامل العلاقات بين الجانبين.

والتقي الزائر بمجموعة من الخريجين من جامعة كيوشو، والجامعة المصرية اليابانية العاملين بجامعة أسوان وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين.

جامعة أسوان تستضيف أستاذا من جامعة كيوشو اليابانية
جامعة أسوان تستضيف أستاذا من جامعة كيوشو اليابانية
جامعة أسوان تستضيف أستاذا من جامعة كيوشو اليابانية
جامعة أسوان تستضيف أستاذا من جامعة كيوشو اليابانية
جامعة أسوان نائب رئيس جامعة أسوان ممثل جامعة كيوشو باليابان سبل التعاون لقاء

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