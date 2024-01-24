الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تراث سيناء عنوان معرض "أيادي مصر" بأسوان

محررة الدستور بمعرض
محررة الدستور بمعرض أيادى مصر

شهد معرض "أيادي مصر" في أسوان، إقبالًا على المشغولات اليدوية التي يغلب عليها طابع التراث السيناوي الذي يتميز بألوان الأزرق والأحمر والأخضر، "الدستور" حاورت رئيس وحدة "أيادي مصر" بشمال سيناء للحديث حول مشاركتهم في معرض أسوان والحرف اليدوية التي يتم التسويق لها.

حرف ومشغولات سيناوية 

"إحنا بالنسبة لنا أغلب الألوان السيناوية معتمدة على تراث بلدنا.. زي الفراعنة ما كتبوا على الحيطان قصصهم احنا بنكتبها على القماش، والألوان الأساسية لينا الأزرق لون البحر، والأخضر التين والزيتون، والأحمر الحروب اللي خضناها، والأصفر لون رملنا، هكذا بدأت نيفين المطري، رئيس وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة شمال سيناء لـ"الدستور".

وأضافت أنهم يحافظوا على التراث السيناوي مع تطويره وتجديده بما يتناسب مع العصر بالنسبة للسيدات والطلاب والطالبات الذين يتقنوا الحرف اليدوية على مستوى المحافظة، وأن التجديد هدفه ظهور المشغولات السيناوية خلال المعارض المختلفة التي يشاركوا بها، حيث يتم تصميم العديد من الأزياء والمشغولات التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

وتابعت لـ "الدستور" أنه يتم توفير دورات تدريبية للسيدات الأولى بالرعاية سواء من الأرامل أو المطلقات أو الأيتام والفتيات اللواتي أنهين مراحل الدبلومات الفنية ولا يوجد لهن فرص عمل داخل المحافظة بالتعاون ومراكز الشباب، حيث أنه يتم تعليمهن التطريز والحرف اليدوية حتى يجدن فرص عمل لهن، ونظرًا لأنهن لديهن حب لهذه المهنة بيعملن معها.

وأشارت إلى أنه يتم توفير الخامات للسيدات الأولى بالرعاية  ويعملن في تصميم العديد من المشغولات اليدوية وهن داخل منزلهن ويتم متابعتهن بواسطة وحدة "أيادى مصر" وعند الانتهاء  يتم استلام المنتجات اليدوية منهن ودفع المقابل المادى لهن "مصنعية الشغل"، لافتة إلى أنه وفي حين المشاركة في معارض وهن لديهن مشغولات يدوية يشاركن بها يتم بيع جميع أعمالهن لصالحن دون الحصول على أى مبالغ أو نسب منهن.

وذكرت أن الوحدة شاركت فى العديد من المعارض عن طريق ديوان عام محافظة شمال سيناء ووزارت الشباب والرياضة والثقافة، وأنها تعد المرة الثانية للمشاركة بمعرض يتم تنظيمه على أرض أسوان.

ولفتت لـ"الدستور" أن المعارض تتيح لنا فرصة كبيرة لتسويق المنتجات والحرف اليدوية الخاصة بهم، حيث أن فى شمال سيناء لا يوجد تسويق سوا عن طريق الأون لاين او الخروج خارج المحافظة نظرًا لأن كل المنزل تصمم المشغولات اليدوية والتراثية لذلك ليس هناك فرص للتسويق بينهم قائلة" المعارض بتيح لنا الفرصة الناس تشوف مشغولاتنا وتتعرف على تراثنا وكمان تعجب بيها وتشترى وفى محلات بتتعاقد معانا وتقول انها عاوزه بالجملة فهى فرصة للناس اللي بتشتغل وحدش عرفها أصلًا".

وأوضحت أن أبرز المشغولات والأزياء والحرف التراثية السيناوية التى تشارك بها هى وعدد من سيدات شمال سيناء تشمل عدد من العبايات السيناوية والجينز المطرز، والشالات السيناوية بمختلف ألوانها، والبنطال السيناوي، والميداليات، والأساور بالصدف الطبيعي، ومشغولات الخرز، والشنط، ومجموعة من الكوليهات السيناوية وغيرها.

وقالت لـ"الدستور"، إن ما يميز المشغولات والحرف اليدوية والتراثية لشمال سيناء عن غيرها من المحافظات أنه تراث وتعبير عن البلد وتاريخ البلد وأنهن يحاولن ترجمته على الأقمشة باستخدام الأبرة والخيط، وأن التراث السيناوي ده تخصصهن.

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شمال سيناء معرض أيادى مصر أسوان مشغولات سيناوية حرف تراثيه حديقة بلازا درة النيل

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