الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخدمة 80 ألفا.. حياة كريمة تتفقد معدلات تنفيذ 43 مشروعا بقرية الرديسية بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة). 

 

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات والمشكلات أولًا بأول وتلافي جميع الملاحظات المرصودة وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

 

 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لعدد 43 مشروعا بقرية الرديسية بمركز إدفو يستهدف خدمة 80 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 35 قرية فرعية ونجع وتابع. 

 

وأشار إلى أنه تم تفقد 19 مشروعا بلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتشمل مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وسوق الفوزه، وعدد 3 مراكز شباب، ولوحة توزيع كهرباء النزل، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالبحيره وخط الطرد، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة عدد 4 مدارس، و3 مكاتب بريد، وأيضًا مشروع تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء عدد 2 كوبرى عليها. 

 

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد عدد 21 مشروعا تراوحت نسب تنفيذهم من  90 إلى 98% منها مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة وإحلال وتجديد مركز شباب الفوزة، علاوة على تفقد عدد 3 مشروعات بلغت نسب تنفيذها من 50 إلى 89%. 

 

 

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى لرفع معدلات الإنجاز، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام ومراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، فضلًا عن إعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين. 

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
محافظ أسوان مشروعات حياة كريمه قرية الرديسية المبادرة الرئاسية

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