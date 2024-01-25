الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشيد بإنجاز 100% من شكاوى المنظومة الحكومية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود التي يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز لعام 2023، بناءً على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

وأكد اللواء أشرف عطية نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات المدرجة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة". 

وأشار إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2023 بلغ 1762 شكوى منها 1190 شكوى فردية، و572 شكوى جماعية فى ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة. 

التعامل مع الشكاوى بشكل فوري

وأضاف أشرف عطية بأن هناك تكليفًا مباشرًا لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية فى التنفيذية، وهو الذى يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر تطبيقات عين المواطن وغيرها ضمن منظومة التحول الرقمى والمتصل بـ11 مركزًا تكنولوجيًا بالوحدات المحلية مربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمى لتوفير 82 خدمة متنوعة، ليتواكب ذلك مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين، وعبر الواتس آب الخاص بالمحافظ، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وأيضًا أرقام الواتس آب المخصصة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهى 01149730943 و01278655167  و01091565955.

محافظ أسوان منظومة الشكاوى الشكاوى الجماهيرية تصدر أسوان

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