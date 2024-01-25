الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتعزيز الشكل الجمالي.. إزالة تعديات وأعمال نظافة بمدن ومراكز أسوان

ازالة التعديات بأسوان
ازالة التعديات بأسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لإضفاء الشكل الجمالى والحضاري المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة. 

جهود الوحدات المحلية 

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بتنفيذ حملة استهدفت إزالة 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1600 م2 بنطاق قروى بنبان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة تعدى على أرض أملاك دولة فى المهد بمساحة 350 م2 بقرية إقليت. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال تطوير مداخل المدينة، مع تركيب البلدورات والأرصفة والدهانات، كما تم تنظيم مسابقة بين أصحاب الحنطور التى تعمل فى التعامل مع الحركة السياحية الوافدة للظهور بالمظهر المشرف واللائق أمام الزائرين من كافة الأفواج السياحية بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الخيول، وذلك لإختيار أجمل وأفضل وأحسن 25 عربة حنطور وحصان من بينهم 10 عربات يحصلون على شهادات تقدير، و5 يحصلون على كأس المسابقة. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة فى الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المدينة. 

وفى سياق آخر، كان قد أشاد محافظ أسوان بالجهود التى يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز لعام 2023 بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

الوحدات المحلية أسوان مدينة أبوسمبل إزالة التعديات اعمال النظافة العامة

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