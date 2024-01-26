الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: نجاح مشروع تطوير الطابية الأثرية التاريخية لتحويلها لواجهة مشرفة

منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نجاح المحافظة فى تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية، والجاري استكماله بوضع اللمسات النهائية له وفقًا للهوية البصرية ليكون واجهة حضارية أخرى مشرفة بوسط المدينة، وتضاف لبانوراما التطوير والتجميل التى أصبحت تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل مكان. 

تنفيذ أعمال رصف الشوارع والطرق المحيطة بمنطقة الطابية

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أن المشروع شهد تنفيذ أعمال رصف الشوارع والطرق المحيطة بمنطقة الطابية، مع تنفيذ أعمال الدهانات والتشجير والتجميل، فضلًا عن تنفيذ حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، وقاعات للمناسبات، واللاندسكيب، وأماكن انتظار للسيارات لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بهذه المنطقة الحيوية، وهو الذى يتكامل مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتصبح مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى. 

وجاء فى إطار ملحمة الإنجازات المتتالية التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
منطقة الطابية التاريخية
IMG-20240126-WA0007
IMG-20240126-WA0007
محافظ أسوان منطقة الطابية التاريخية الطابية تنفيذ اللمسات النهائية تطوير منطقة الطابية

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