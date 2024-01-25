مصرع شخص سقط من الطابق السادس شمال أسوان

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس فى ظروف غامضه، مساء اليوم الخميس، وذلك عند عمارات الإسكان الإجتماعى المجاورة لشركة الكهرباء بمدينة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق السادس بأحدى عمارات الإسكان الإجتماعى المجاورة لشركة الكهرباء التابعة لدائرة المدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع البصمات حول الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.