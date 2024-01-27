السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتوفير الرعاية الطبية لطفلة عقب سقوط عمود الإنارة عليها

سقوط عمود الإنارة
سقوط عمود الإنارة

استجاب  اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشكل سريع وتدخل إنساني لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للطفلة بسنت محمود السيد 12 سنة بالصف السادس الابتدائي، والتي تعرضت لحادثة وقوع أحد أعمدة الإنارة عليها مما تسبب في حدوث كسر مضاعف بجميع أنحاء جسدها وتجمع دموى فوق الرئتين. 

تواصل محافظ أسوان لتعرف على حالة الطفلة بسنت

جاء ذلك أثناء تواصل اللواء أشرف عطية تليفونيًا مع والد الطفلة محمود السيد (سائق) فور علمه بالواقعة، حيث طمأنه المحافظ بأنه سيتم توفير الخدمة العلاجية المتكاملة سواء بأحد المستشفيات بالمحافظة أو خارجها لو استدعى الأمر ذلك، وفي السياق ذاته أحال محافظ أسوان واقعة سقوط عمود الإنارة على الطفلة للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث، ومجازاة المتسبب، واتخاذ الإجراءات الرادعة حياله. 

وشدد محافظ أسوان على أنه لن يسمح بأي إهمال أو تهاون في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة للمحليات أو غيرها، مع ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة المهنية أثناء تنفيذ هذه الأعمال لحماية المواطنين من التعرض لأي مخاطر. 

 فيما ذكر والد الطفلة بأنه أثناء تقليم أحد الأشجار المجاورة لمنزله بمستعمرة طلمبات الري بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، وقع فرع من الشجرة على الأسلاك الكهربائية مما أدى إلى وقوع عمود الإنارة، وهو الذي تزامن مع مرور الطفلة لإحضار مستلزمات وجبة الإفطار لأسرتها.

الطفلة

الطفلة
الطفلة
محافظ أسوان استجابة سريعة الطفلة بسنت محمود سقوط عمود إنارة توفير كافة أوجه الدعم

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