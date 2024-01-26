الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد أبواليزيد البسطامى بعد تجديده (صور)

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، مسجد أبواليزيد البسطامي، بناحية نجع البسطامي بقرية الكوبانية- إدارة أوقاف المركز. 

ورافق وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان القيادات الدينية بالمديرية وإدارة أوقاف المركز، الشيخ عادل جودة السيد محمود، مدير التفتيش والمتابعة، والشيخ  محمود فخر الدين موسى حماد، رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، والشيخ عبدالله محمد طه أحمد عرجون، رئيس قسم المساجد بالمديرية، والشيخ محمود محمد معوض أحمد، مدير إدارة أوقاف المركز. 

وسط حضور جمع كبير من الضيوف ورواد المسجد، وأدى فضيلته خطبة الجمعة بعنوان "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء". 

وقدَّم الجميع الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مجهوداته المثمرة والعظيمة في عمارة بيوت الله والمحافظة عليها مبنى ومعنًا. 

وافتتح الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة أوقاف أسوان، مسجد أبواليزيد البسطامي بناحية نجع البسطامي بقرية الكوبانية.

وأجرى أعمال إحلال وتجديد المسجد كاملا على نفقة وزارة الأوقاف بمبلغ 4045700 جنيه، وتبلغ مساحته 570م2 دور أرضى صحن للرجال 407م2- ومصلى السيدات 90م2. 

جدير بالذكر، أنه قريب من هذا المسجد من الجهة الشمالية ضريح للولى الصالح أبواليزيد البسطامى، رضى الله عنه، والذى يقام له مولد كل عام، يبدأ من الثانى عشر من شعبان ولمدة ثلاثة أيام، ويقبل الضيوف من مصر وخارجها طيلة هذه الأيام، ويرحب أهل البلدة بجميع الضيوف، ويشهد لأهل الكوبانية بالكرم والشهامة وإكرام الضيف، وكذلك يوجد صندوق نذور بالضريح يتبع لوزارة الأوقاف. 

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مسجد أبواليزيد قرية الكوبانية نجع البسطامي أوقاف أسوان احلال وتجديد

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