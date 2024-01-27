السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 مصابين جراء انقلاب "ميكروباص" على الطريق الصحراوي بأسوان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي عند مدخل قرية فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم السبت.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص

تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحديدًا بالطريق الصحراوي الغربي، عند قرية فارس التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن أصابة 10 أشخاص.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.


وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية، أن الاعداد الأولية للمصابين تراوحت 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

إصابة 10 أشخاص كوم امبو الطريق الصحراوي الغربي قرية فارس انقلاب ميكروباص

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