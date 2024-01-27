محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة 52%

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الطرق بالتنسيق العرضى المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية قيام كل جهة بنهو مشروعاتها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، ليعقب ذلك دخول عمليات الرصف ووضع اللمسات الجمالية في كل موقع ليجنى مواطني المحافظة ثمار الجهود والإنجازات على أرض الواقع.

وجاء ذلك استكمالًا للجهود المتواصلة التى تنفذها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سواء المتعلقة بالخطة الإستثمارية أو المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

الأعمال المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف

ومن جهته؛ أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023 - 2024، والتى يصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 52%، حيث جار استكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة الصداقة الجديدة.

ولفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ أعمال الرصف بالمواقع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومن بينها موقف الشيخ عامر بإدفو، والذى يأتى ضمن 4 مواقف وهى الغنيمية بإدفو، ورؤوف والكفور بكوم أمبو بإجمالى 43 ألف متر مسطح، وبتكلفة 11.2 مليون جنيه.