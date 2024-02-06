إزالة حالات تعدى بأسوان وكوم أمبو ضمن جهود الموجه الـ 22

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المستمرة للقيام بإزالة كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وذلك ضمن فعاليات الموجه الـ 22 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

إزالة في المهد لحالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة فى المهد لحالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك وسط مشاركة لرئيس الحى سامية حسين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة إستهدفت تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات على أراضى زراعية بمساحة 1750 م2، وذلك وسط معاونة من الأجهزة المعنية، والعاملين بالأحياء التابعة للوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وفى سياق آخر كان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب المدينة، بالإضافة إلى المناطق السكنية، والتى شملت محيط معبد فيله، والمحمودية والشيخ هارون وكسر الحجر وشرق البندر، وطريق الخزان والسادات، فضلًا عن محيط المقابر الفاطمية، ومكتبة مصر العامة، وحديقة فريال.

رافقه خلال جولته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى الطرق والمشروعات والآثار والمتابعة الميدانية.

تكليف بالبدء فى إعداد الدراسات والتصميمات لإنشاء أماكن لإنتظار السيارات بالمنطقة المواجهة للمقابر الفاطمية

وخلال جولته كلف اللواء أشرف عطية بالبدء فى إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء أماكن لإنتظار السيارات فى المنطقة المواجهة للمقابر الفاطمية، وفقًا للرؤية الشاملة التى يتم تطبيقها لتخفيف التكدس والأزدحام بالمناطق الحيوية، وهو الذى يتكامل مع تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بها طبقًا للهوية البصرية، وصولًا إلى مكتبة مصر العامة وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمنطقة الطابية، لتصبح بانوراما جمالية وواجهة مشرفة على الوجه الأكمل.

ووجه أن يتم بالتوازى رفع كفاءة وتطوير حديقة فريال التاريخية، وخاصة المقاعد والبرجولات والمشايات والإنارة العامة، وأيضًا وضع لوحات تعريفية على الأشجار النادرة، مع القضاء على أى تشوهات بصرية، والإهتمام بدورات المياه العمومية، بالإضافة إلى تخصيص أحد الأماكن بالحديقة لتكون منطقة ألعاب ترفيهية بشكل حضارى، على أن يتم رفع أى قمامة أو مخلفات، وتنفيذ النظافة العامة أولًا بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.