محافظ أسوان يستعرض حجم الإنجازات لتحويل المحافظة لمتحف مفتوح

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب نشوى الشريف، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام.

تفاصيل حول اللقاء

وخلال اللقاء استعرض اللواء أشرف عطية، حجم الإنجازات التى حققتها المحافظة فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعروس المشاتى ليتم وضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحيًا وتنمويًا وإقتصاديًا وتجاريًا بإعتبارها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى تحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الإعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعى، وأيضًا من الشركات الإستثمارية.

فيما أشادت نشوى الشريف، بالجهود التى تبذلتها المحافظة، والهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، وهو ما ساهم فى أن تصبح بانوراما جمالية متناسقة.

ولفتت إلى أن هذه الجهود تحققت أيضًا بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالى الفندقية بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وفى سياق آخر، كان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب المدينة، بالإضافة إلى المناطق السكنية، والتى شملت محيط معبد فيله، والمحمودية والشيخ هارون وكسر الحجر وشرق البندر، وطريق الخزان والسادات، فضلًا عن محيط المقابر الفاطمية، ومكتبة مصر العامة، وحديقة فريال.

رافقه خلال جولته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى الطرق والمشروعات والآثار والمتابعة الميدانية.

وخلال جولته كلف اللواء أشرف عطية بالبدء فى إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء أماكن لإنتظار السيارات فى المنطقة المواجهة للمقابر الفاطمية، وفقًا للرؤية الشاملة التى يتم تطبيقها لتخفيف التكدس والأزدحام بالمناطق الحيوية، وهو الذى يتكامل مع تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بها طبقًا للهوية البصرية، وصولًا إلى مكتبة مصر العامة وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمنطقة الطابية، لتصبح بانوراما جمالية وواجهة مشرفة على الوجه الأكمل.

ووجه أن يتم بالتوازى رفع كفاءة وتطوير حديقة فريال التاريخية، وخاصة المقاعد والبرجولات والمشايات والإنارة العامة، وأيضًا وضع لوحات تعريفية على الأشجار النادرة، مع القضاء على أى تشوهات بصرية، والإهتمام بدورات المياه العمومية، بالإضافة إلى تخصيص أحد الأماكن بالحديقة لتكون منطقة ألعاب ترفيهية بشكل حضارى، على أن يتم رفع أى قمامة أو مخلفات، وتنفيذ النظافة العامة أولًا بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.

وشدد أشرف عطية، على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بكافة الشوارع داخل الأحياء والمناطق السكنية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة المستمرة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وضبط أى عربات حنطور، أو مركبات توك توك مخالفة.

كما حرص محافظ أسوان، على التقاط الصور التذكارية مع المترددين على الحديقة من الأسر والعائلات، وأستمع أيضًا لمطالب واحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم أثناء جولته التفقدية، مكلفًا المسئولين بوضع الحلول العاجلة والفورية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة.