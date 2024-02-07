محافظ أسوان يوجه بتشديد الرقابة التموينية قبل شهر رمضان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكار السلع، ووجه بتشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، لتحقيق التوازن المطلوب والحد من جشع بعض التجار.

وجاء ذلك فى خطوات استباقية للإستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

استكمال جهود الميكروباص الطائر والذى يجوب مختلف المدن والمراكز

وكلف المحافظ، بأن يتم مع ذلك إستكمال جهود الميكروباص الطائر، والذى يجوب مختلف المدن والمراكز للمرور على كافة المواقع المستهدفة من المجازر والمخازن والمنافذ والجمعيات لمراجعة مختلف معايير السلامة والصحة المهنية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، مع الإطمئنان على توافر السلع وعدم المغالاة فى أسعارها، حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخالفين، وإصدار قرارات الغلق والتشميع، ومصادرة المضبوطات لتحقيق أقصى المعدلات فى توفير السلع بما يصب فى تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى بإعتبارها فى مقدمة الجهود التنفيذية.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع لجنة ضبط الأسعار بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن مديرى الجهات المختصة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بأن يتم زيادة المعروض وضخ كميات أكبر من المنتجات والسلع الأساسية والغذائية بالتنسيق مع كافة الجهات، مع متابعة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية.

وشدد محافظ أسوان، أن يتكامل مع ذلك الدفع بالسيارات المتنقلة المحملة بالسلع والمواد الغذائية للقرى البعيدة والمناطق النائية من أجل وصول كافة المواد الغذائية للمواطنين، فضلًا عن دعم وتفعيل مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والمجتمع المدنى بتقديم السلع المتنوعة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.