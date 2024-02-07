الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفالية تكريم زوجات ضباط الشرطة وأسرهم (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية "عظيمات جنوب الوادي وتكريم أسر الشهداء"، والتى تنظمها جمعية زوجات ضباط الشرطة بقاعة القوات المسلحة على كورنيش النيل.

وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والعديد من أهالى وزوجات وأطفال ضباط الشرطة سواء الذين اصيبوا أثناء خدمة بلدهم مصر، أو الذين راحت أروحهم أثناء الدفاع عن كل شبر فى أرضها.

فعاليات الحفل 

وبدأت فعاليات احتفالية "عظيمات جنوب الوادي وتكريم أسر الشهداء"، والتى تنظمها جمعية زوجات ضباط الشرطة بقاعة القوات المسلحة بقراءة عدد من ايات القرأن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم وتقديم كافة اوجة الدعم لهم.

وشملت احتفالية "عظيمات جنوب الوادي وتكريم أسر الشهداء"، تكريم عدد من زوجات الضباط المصريين والسودانيين ايضًا.

وعبرت الدكتورة رشا كامل، رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم، عن سعادتها البالغة بتواجدها وسط أهلها ومسقط رأسها بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.

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