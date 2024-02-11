الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادات الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

تستحوذ موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 اهتمامًا كبيرًا لدى العديد من المواطنين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، من بينها زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% حيث يتم صرف هذه الزيادة في أول أيام مارس المقبل، ما جعل الكثير من المواطنون ينتظرون هذه الزيادة المرتقبة ويسعون للحصول على المعلومات المتعلقة بجداول وموعد صرف معاشات شهر مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

ومن المقرر صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة الجديدة في اليوم الأول من شهر مارس، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث يتم صرف المعاشات عبر البريد والبنوك في هذا التوقيت.

زيادة المعاشات الجديدة

وتبدأ زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بنسبة 15% من مارس 2024، وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتضمنت الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس زيادة بنسبة 15% في المعاشات لأكثر من 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مقدارها 15% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه. 

وترتفع الزيادة الإجمالية لبرنامج "تكافل وكرامة" خلال عام إلى 55% من قيمة المعاش، وتخصص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

طرق الاستعلام عن معاش مارس 2024

يُتيح الموقع الإلكتروني للتأمينات لأصحاب المعاشات استعلامًا مسبقًا عن قيمة معاش شهر مارس 2024، وذلك قبل التوجه لعملية الصرف، ويمكن القيام بالاستعلام من خلال زيارة الصفحة الرسمية للتأمينات على الإنترنت من خلال هذا الرابط 

 كما يمكن لصاحب المعاش من سحب مستحقاته من المحافظ الإلكترونية المتوفرة على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الصرف في فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر.

وللاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • قم بفتح موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.
  • اختر أيقونة "صاحب معاش"، ثم انقر على أيقونة "الخدمات التأمينية".
  • انقر على "استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".
  • أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع، ثم انقر على "استعلام".
  • ستظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

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