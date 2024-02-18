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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

صرف معاشات
صرف معاشات

تستعد هيئة البريد المصري لصرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة بداية من يوم الإثنين الأول من مارس من خلال مكاتب البريد ماكينات الصراف الالي.

 

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

 

يتسائل كثير من الناس عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لمعرفة موعد قبض المعاش والزيادة.

 

موعد قبض معاشات شهر مارس 2024


كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو   180 مليار جنيه.

 

مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2024 بمكاتب البريد 


وحددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

 

وتصرف الفئة الأولي لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2  مارس تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس  3 و4 فبراير.

في حين تصرف الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والأحد  6 و 7 مارس.

كما يتم صرف المعاشات الفئة الأخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء  8 و9 فبراير، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الأربعاء والخميس  10 و11 مارس.

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موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر مارس 2024

وتقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

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