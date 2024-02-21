اعرف هتقبض كام بعد المنحة.. صافي المرتب بعد الزيادة 2024

يتساءل كثير من المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن صافي المرتب بعد الزيادة 2024 ، وموعد الحصول عليها .

صافي المرتب بعد الزيادة 2024

وزادت انشغال المواطنين عن موعد قبض مارس 2024 والمقرر تطبيق الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي خلاله ومعرفة صافي المرتب بعد الزيادة 2024.

أقرت وزارة المالية حزمة من الحماية المجتمعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه علي أن يتم تطبيقها مع مرتبات شهر مارس المقبل وتتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين ١٠٠٠ جنيه و١٢٠٠ جنيه ، ويستطيع الموظف حساب قيمة المرتب وفق الدرجة الوظيفية المربوط عليها بعد زيادة الدرجات الوظيفية وفق توجيهات الرئيس السيسي.

جدول زيادة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة 2024

مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة ارتفعت من ٤٠٠٠ جنيه الي ٦٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة ارتفعت من ٤٥٠٠ جنيه الي ٦٥٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة ارتفعت من ٥٠٠٠ جنيه الي ٧٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة ارتفعت من ٥٥٠٠ جنيه الي ٧٥٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية ارتفعت من ٦٠٠٠ جنيه الي ٨٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الاولي ارتفعت من ٧٠٠٠ جنيه الي ٩٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الأولي أ (مدير عام ) ارتفعت من ٨٠٠٠ جنيه الي ١٠٠٠ جنيه بواقع الفين جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية العليا ارتفعت من ٩٠٠٠ جنيه الي ١٢٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثة الاف جنيه .

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتاز ارتفعت من ١١٠٠٠ جنيه الي ١٤٠٠٠ جنيه بواقع ثلاثة الاف جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو ١٨٠ مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

اعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس 22 فبراير 2024 وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه ( 22، 25، 26، 27، 28).

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

اعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 ايام تبدا اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).