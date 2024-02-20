الثلاثاء 20 فبراير 2024
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اقتصاد

غدًا.. انطلاق مؤتمر دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الدولة

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور

تنظّم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤتمرًا بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتورة إيمان علي ثروت إسماعيل رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس، والدكتور محمد هاشم عبدالعزيز أمين اللجنة.

يهدف المؤتمر إلى توفير رؤية واستراتيجيات  ومنهجيات مناسبة، لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري للجمهورية الجديدة، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتور إيمان علي ثروت، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المؤتمر يهدف لطرح رؤية علمية مستدامة تساعد على النهوض بكافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل من التكنولوجيا والتطور المذهل في استخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال الخبراء المشاركين في الفعاليات على مدار اليومين للمؤتمر، مشيرة إلى أن القطاع يعطي الأولوية للاقتصاد وتوفير حلول تكنولوجية تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي.

فيما أكد محمد هاشم عبدالعزيز، أمين لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة تسعى لتقديم نموذج جديد من خلال الموضوعات المطروحة في جلسات النقاش، للوصول إلى نتائج تحقق الغرض المطلوب، ونكون شركاء في بناء الوطن من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة لتذليل كل العقبات أمام عملية التطور التي تتبناها الدولة.

تنظ م لجنة قطاع علوم الحاسب المجلس الأعلى للجامعات مؤتمر ا دور تكنولوجيا المعلومات أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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