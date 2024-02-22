الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

ماذا بعد الصفقة؟... اتحاد المستثمرين رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن إعلان مجلس الوزراء الموافقة علي أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي حدث مهم للغاية ويدعو للتفاؤل حيث أن هذا سيكون الحدث بداية قوية لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتوفير آلاف فرص العمل للمصريين.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الإعلان عن تفاصيل الصفقة غدا في مؤتمر صحفي يأتي في التوقيت المناسب ويؤكد علي ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن يفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري ويؤدي لمزيد من السيولة الدولارية للبلاد.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الإعلان عن حجم الصفقة والمشروعات التي سيتم تنفيذها سيؤدي إلى تحسين صورة مصر خارجيا بعد ما حدث من تداعيات التوترات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن هذا انتصار للدولة والتي تواجه تحديات خارجية وداخلية كبيرة.

وأشار سعد الدين أن هذه الصفقة الكبري ستدفع إلى مزيد من تحسين في معيشة المواطنين وتوفير سيولة دولارية كبيرة للدولة لخفض الأسعار وتقديم مزيد من الدعم للأسر المهمشة ومحدودية الدخل، مشيرا إلى أن الاستثمار في عهد الرئيس السيسي شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن قطاعات كبيرة جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية منها البترول والغاز وقطاع العقارات والسياحة والطاقة مشيرا إلى أن الإعلان عن الصفقة ادي الي تراجع كبير في سعر دولار السوق السوداء وانخفاضه 5 جنيهات لينزف دون الـ60 جنيها ومن المتوقع هبوطه ليصل الي معدله الطبيعي.

واضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار اقتصادي واستثمارية كبير، مشيرا إلى أن الصفقة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب وتؤدي إلى زيادة كبيرة في إنهاء الفجوة الموجودة في العملة الصعبة.

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