الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الوزراء: الإعلان عن تفاصيل الصفقة الكبرى بعد انتهاء المفاوضات بشكل كامل

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق اليوم على مجموعة من الصفقات لجذب الاستثمارات المباشرة بهدف دعم الدولة من خلال زيادة مواردها من العملة الأجنبية النقدية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.

قوة الاقتصاد المصري 

أكد المستشار محمد الحمصاني، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن كافة التفاصيل المتعلقة الصفقة الكبيرى التي تم الإعلان عنها في بيان رسمي من المجلس، أي أنه يتم الإعلان عن التفاصيل بعد انتهاء المفاوضات، معبرًا: "هناك حرص على أن يكون أي إعلان مقترن باتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع".

وتابع: "سوف يتأكد للجميع أن الدولة لديها خطة لتخطي التحديات الراهنة، وسيقول الكثيرون الشهادة في قوة الاقتصاد المصري".

الصفقات الاقتصادية 

واستطرد:"هناك خطة ورؤية لدى الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة في عدد من المشروعات الكبرى، وهذه الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم ستكون بداية لمثل هذه المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية". 

وذكر: "الحكومة تعمل الآن على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيمثل شهادة كبيرة على قوة الاقتصاد المصري في تخطي التحديات الحالية، والمجتمع الدولي لديه ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري الراهن رغم الأزمات الحالية ".

متحدث الوزراء الحياة الحياة اليوم المفاوضات مع صندوق النقد محمد الحمصان

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