الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

تدشين منصة "حياة كريمة" بالفيوم لتسهيل التواصل مع الجهات التنفيذية

احمد سلامة
احمد سلامة

قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس مجموعة إنشاء منصة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إنه تم وضع معايير جديدة للمشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة، بهدف وضع مشكلات المواطن على قائمة الأولويات، مثل توفير المواصلات وقربها من المدارس أو المنشآت الحكومية وكذلك المياه.

انشاء منصة رقمية لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم

أضاف "سلامة"، خلال كلمته بجلسة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال القطاع الصحي بمؤتمر دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الدولة المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنصة تعمل على حل تلك المشكلات، التي يواجهها المواطن وترسل إلى المحافظ ليوجهها إلى الجهات المختصة للتعامل معاها.

أكد أنه في حالة تم حل الشكوى من الجهات المختصة، تبلغ المنصة بإبلاغ المواطن بذلك عن طريق إرسال رسالة، بجانب أن الهدف الرئيسي للمنصة هي متابعة المشروعات القائمة وتمويلها والمتابعة مع الجهات التنفيذية لتلك المشروعات.

وأوضح رئيس مجموعة إنشاء منصة “حياة كريمة” بمحافظة الفيوم، أن من أهم الأدوار التي تقوم بها المنصة هي فرز مشكلات المواطنين لمتابعة المحافظ والجهات المعنية لها، لتوجيها للمختصين.

وأشار سلامة إلى أن المنصة دشنت تطبيق جديد، يعمل على تجميع صور المشروعات، لمتابعة الجهات التنفيذية سير العمل، وإرسال شكاوي المواطنين إلى المحافظ، ومتابعة حلها

يذكر أن مؤتمر دور التكنولوجيا في تطوير قطاعات الدولة المختلفة، انطلق تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات، وبمشاركة ٢٤ جامعة مصرية، وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وخبراء التكنولوجيا.

إنشاء منصة حياة كريمه محافظة الفيوم منصة رقمية مبادرة حياة كريمة التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي وزير التعليم العالي

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