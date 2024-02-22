الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"حياة كريمة".. صيانة 1303 مدارس وتطوير 24 مستشفى خلال 2024

مدرسة
مدرسة

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات مبادرة حياة كريمة  بالـمرحلة الأولى المُخطّط نهوها خلال 2024، موضحة أنه فيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا، وصيانة 1303 مدارس، واستكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، واستكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، واستكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، بالإضافة إلى استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب.

تطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب

وأضاف التقرير أنه فيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، وإنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، واستكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، واستكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، وتطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، واستكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية، وإنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، واستكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، وكذلك توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمستهدفات البُعد الاقتصادي فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، وإنشاء وتطوير 608 كوبري رى على الـمجارى الـمائية، وتأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية.

وبحسب التقرير، فإنه فيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية، فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، واستكمال وتطوير 128 سوقًا، وإنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، واستكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.

وأكد التقرير أنه خصص للمرحلة  اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة.  

حياة كريمه مخططات حياة كريمة التخطيط مركز شباب مستشفيات شبكات مياه الشرب

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

سعر الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 فبراير 2024

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 22-2-2024  فى البنوك 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية