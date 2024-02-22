"حياة كريمة".. صيانة 1303 مدارس وتطوير 24 مستشفى خلال 2024

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات مبادرة حياة كريمة بالـمرحلة الأولى المُخطّط نهوها خلال 2024، موضحة أنه فيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا، وصيانة 1303 مدارس، واستكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، واستكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، واستكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، بالإضافة إلى استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب.

تطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب

وأضاف التقرير أنه فيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، وإنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، واستكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، واستكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، وتطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، واستكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية، وإنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، واستكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، وكذلك توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمستهدفات البُعد الاقتصادي فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، وإنشاء وتطوير 608 كوبري رى على الـمجارى الـمائية، وتأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية.

وبحسب التقرير، فإنه فيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية، فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، واستكمال وتطوير 128 سوقًا، وإنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، واستكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.

وأكد التقرير أنه خصص للمرحلة اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة.