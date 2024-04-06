مسلسل صيد العقارب الحلقة 27..عائلة ضرغام تستقبل نورا بالحب

مسلسلات رمضان 2024

استقبلت عائلة ضرغام ابنتهم نورا (ريم المصري)، بالحب على عكس المتوقع نهائيًا خاصةً بعد إبلاغ عايدة (غادة عبد الرازق) لهم بحملها، وهو الأمر الذي أسعد العائلة، بأن الحفيدة الأولى له ستنجب، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض على قناة سي بي سي حصريًا.

وتصاعدت أحداث المسلسل صيد العقارب، حتى أنه وقعت أزمة كبيرة بين كل من نورا وأدهم بسبب معرفة الجميع بحملها، لتتهم نورا أدهم أنه السبب في الفراق الذي حدث بينها وبين عائلتها، ليقرر الأخير أن يتركها ويذهب.

وأبلغ أدهم نورا أنه سيذهب إلى منزلهما ولن يعود لها، وأنه ينتظر مصيرهما بالموت بعدما يُشفي مصطفى (محمد علي رزق)، حيث ستحاول عائلة ضرغام الانتقام منه بسبب زواجه وهروب نجلتهم نورا معه.



قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، كما أنها تحاول الثأر من عائلة الغول الذين تسببوا في قتل شقيقها علي ضرغام لتصبح مسؤولة عن العائلة بأكملها وتتصاعد الأحداث بعد شلل والدها.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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