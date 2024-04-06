إيمان ناجي: سعيدة بوقوفي أمام شريف منير للمرة الثانية في "بقينا اتنين"

مسلسلات رمضان 2024

تشارك الفنانة إيمان ناجي في مسلسل بقينا اتنين للنجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف وهذا العمل الثاني للفنانة ايمان ناجي مع شريف منير حيث شاركت قبل ذلك معه في مسلسل إيجار قديم

وتقدم الفنانة إيمان ناجي شخصية سحر في مسلسل بقينا اتنين وهي والدة سيف الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف عثمان.

وقالت الفنانة إيمان ناجي لمشاركتها في مسلسل بقينا اتنين "سعيدة بوقوفي أمام النجم شريف منير ورانيا يوسف فالفنان شريف منير أشاد بأدائي في إيجار قديم قبل ذلك.

وعن الفنانة رانيا يوسف: سعيدة بالعمل مع الفنانة رانيا يوسف وقريبا أعلن انضمامي في عمل آخر مع رانيا يوسف بعمل درامي اخر

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته شريف منير ورانيا يوسف ويوسف عثمان ومروة عبدالمنعم وياسر الطوبجي وشارك الراحل طارق عبدالعزيز في العمل قبل رحيله والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT