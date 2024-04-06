السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

إيمان ناجي: سعيدة بوقوفي أمام شريف منير للمرة الثانية في "بقينا اتنين"

مشهد من مسلسل بقينا
مشهد من مسلسل بقينا اتنين

تشارك الفنانة إيمان ناجي في مسلسل بقينا اتنين للنجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف وهذا العمل الثاني للفنانة ايمان ناجي مع شريف منير حيث شاركت قبل ذلك معه في مسلسل إيجار قديم

وتقدم الفنانة إيمان ناجي شخصية سحر في مسلسل بقينا اتنين وهي والدة سيف الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف عثمان.

وقالت الفنانة إيمان ناجي لمشاركتها في مسلسل بقينا اتنين "سعيدة بوقوفي أمام النجم شريف منير ورانيا يوسف فالفنان شريف منير أشاد بأدائي في إيجار قديم قبل ذلك.

وعن الفنانة رانيا يوسف: سعيدة بالعمل مع الفنانة رانيا يوسف وقريبا أعلن انضمامي في عمل آخر مع رانيا يوسف بعمل درامي اخر

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته شريف منير ورانيا يوسف ويوسف عثمان ومروة عبدالمنعم وياسر الطوبجي وشارك الراحل طارق عبدالعزيز في العمل قبل رحيله والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

ياسر الطوبجى: مسلسل "بقينا اتنين" يرصد واقع الأسر المصرية (خاص)

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. رفض "أدهم" خطبة ابنته بعد علمه بتشجيع حبيبها للأهلي

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. "ريم" تصارح والدها بحبها لـ"سيف"

 

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين 

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

 

أحداث مسلسل بقينا اتنين 

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT

أبطال مسلسل بقينا اتنين أحداث مسلسل بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين إيمان ناجي الفنانة إيمان ناجي

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

بدء إفطار الأسرة المصرية بتشريف الرئيس السيسى

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

يوسف عبدالمعطى: نشكر الرئيس السيسى على رعاية ذوى الهمم وحفظة كتاب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء