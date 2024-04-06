مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 27.. ريم المصري تواجه مصير مجهول

مسلسلات رمضان 2024..

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 27 من مسلسل صيد العقارب، بعد مقتل مصطفى بركة عائلة ضرغام (محمد علي رزق)، على يد شباب ملثمين، بالخطأ، حيث كان الهدف كان قتل عايدة (غادة عبد الرازق)، بأمر من إسماعيل الغول (رياض الخولي).

وقررت نورا (ريم المصري) الذهاب رفقة زوجها حفيد عائلة إسماعيل الغول، إلى خالها مصطفي بركة عائلة ضرغام (محمد علي رزق)، على الرغم من هربهم من العائلتين بسبب زواجها في السر نتيجة الثأر بين العائلتين.

ورفض أدهم حفيد عائلة الغول، ذهاب زوجته نورا خوفا من المصير المجهول، الذي سيقابلها بسبب العائلة، إلا أن نورا تصر على الذهاب قائلة: "هروح لخالو مصطفي ومش هيفرق بينا غير الموت".

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول عايدة عالمة الحشرات التي تعمل في صيد العقارب، كما أنها تحاول الثأر من عائلة الغول الذين تسببوا في قتل شقيقها علي ضرغام لتصبح مسؤولة عن العائلة بأكملها وتتصاعد الأحداث بعد شلل والدها.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي.

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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