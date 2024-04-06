مسلسل جودر الحلقة 12.. ياسر جلال يطلب من عبد الأحد تعليمه علم الروحانيات

خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل جودر، قام عبد الأحد بإخبار جودر بقصة الكنز المخفي، كما أنه أخبره أنه هو المسؤول عن حماية الكنز وفك الرصد الخاص به.

واندهش جودر بما سمعه من عبد الأحد، وطلب منه أن يذهب معه للمغرب حتى يقوم بتعليمه علم الروحانيات ويقوم بفك رموز كنز الشملدر ثم أخبره بأنه سيعطيه ما يكفي والدته وزوجته من أموال طوال مدة سفره معه للمغرب.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل ألف ليلة وليلة جودر الحلقة الثالثة عشر، على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال، حول جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد

أبطال مسلسل جودر

يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:



-الفنان ياسر جلال





- الفنانة نور اللبنانية





- الفنانة ياسمين رئيس





- أحمد فتحي





- وليد فواز





- وفاء عامر





- أيتن عامر





- سامية الطرابلسي





- عبدالعزيز مخيون





- أحمد بدير





- محمد التاج





- جيهان الشماشرجي





- أحمد ماهر





- عايدة رياض





محمود البزاوي





- فتوح أحمد





- محمد على





- إسلام حافظ





- مجدي بدر





-هنادي مهنا.



