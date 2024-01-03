الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بوريل": يجب أن يفرض المجتمع الدولي حلا للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني

بوريل
بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه يجب أن يفرض المجتمع الدولي حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأن الجانبين لن يتفقا أبدا، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

نفتقد موقفًا أوروبيًا موحدًا إزاء الأوضاع الميدانية فى غزة

وفي وقت سابق بوريل، الجمعة: نفتقد موقفا أوروبيا موحدا إزاء الوضع الميداني في غزة، مشيرًا إلى أن اعتداء الحوثيين على السفن التجارية قد يؤدي لتفجير الوضع بالمنطقة.  

وأضاف “بوريل” أن الوضع في خليج عدن والمنطقة قابل للانفجار في أي لحظة. 

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي إسرائيل فلسطين غزة

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