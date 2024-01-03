"بوريل": يجب أن يفرض المجتمع الدولي حلا للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه يجب أن يفرض المجتمع الدولي حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأن الجانبين لن يتفقا أبدا، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

نفتقد موقفًا أوروبيًا موحدًا إزاء الأوضاع الميدانية فى غزة

وفي وقت سابق بوريل، الجمعة: نفتقد موقفا أوروبيا موحدا إزاء الوضع الميداني في غزة، مشيرًا إلى أن اعتداء الحوثيين على السفن التجارية قد يؤدي لتفجير الوضع بالمنطقة.

وأضاف “بوريل” أن الوضع في خليج عدن والمنطقة قابل للانفجار في أي لحظة.