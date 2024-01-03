سرايا القدس تعلن استهداف قوات متوغلة في محور حارة المدارس بمخيم طولكرم

أعلنت “سرايا القدس - كتيبة طولكرم” استهداف قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي متوغلة في محور حارة المدارس بمخيم طولكرم، وفقًا لفضائية “الغد” في نبأ عاجل.

وقالت سرايا القدس: “أوقعنا قوة راجلة للعدو الإسرائيلي بكمين محكم في مربعة حنون وحققنا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفنا القوات المتوغلة في محور حارة المدارس في مخيم طولكرم بعبوات ناسفة”.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وجرفت شوارعه، خاصة في حارة البلاونة وشارع المدارس، وسط اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.