واشنطن بوست: الاحتلال ضرب مواقع للجيش اللبنانى أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر

قالت صحفية "واشنطن بوست" عن مسئولين أمريكيين إن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن هناك قلقًا لدى الولايات المتحدة من حيث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان، فيما ارتفعت حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله مما أثار انتقادات من واشنطن، مشيرًا إلى أن نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر بغزة سيكون صعبًا.