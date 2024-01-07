الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

واشنطن بوست: الاحتلال ضرب مواقع للجيش اللبنانى أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال
الاحتلال

قالت صحفية "واشنطن بوست" عن مسئولين أمريكيين إن الجيش الإسرائيلي ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن هناك قلقًا لدى الولايات المتحدة من حيث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان، فيما ارتفعت حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله مما أثار انتقادات من واشنطن، مشيرًا إلى أن نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر بغزة سيكون صعبًا.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل الجيش اللبنانى لبنان واشنطن حزب الله حرب ضد حزب الله غزة الولايات المتحدة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية برصاص طائرات الاحتلال بالقرب من مدرسة بخان يونس

الأردن يؤكد لـ أمريكا ضرورة وقف إجراءات إسرائيل اللاشرعية فى الضفة الغربية والقدس

"لأننا نراهن على غبائكم".. "سرايا القدس" تعلن تحقيق خسائر بقوات الاحتلال

مدفعية الاحـتلال تقـصف جنوب بلدة حولا جنوب لبنان

فصائل فلسطينية تعلن استهداف آليات للاحتلال بجنين وسقوط قتلى وجرحى

وزير الخارجية الأردنى يستقبل نظيره الأمريكى لبحث الأوضاع فى قطاع غزة

مُسيرات جيش السودان تقصف ميليشيا الدعم السريع فى بحرى

وزيرة خارجية اليابان فى أوكرانيا لدعم كييف

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين