مدفعية الاحـتلال تقـصف جنوب بلدة حولا جنوب لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلًا، يفيد بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي بلدة حولا جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إنه تم وصل المستشفى 6 شهداء، بعضهم وصل أشلاء جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في قرية مثلث الشهداء.