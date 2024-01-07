الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

50 شهيدًا بينهم 12 طفلًا فى قصف إسرائيلى على خان يونس

قصف
قصف

أفادت فضائية الغد، بارتقاء 50 شهيدًا بينهم 12 طفلًا في قصف إسرائيلي متواصل على خان يونس منذ فجر اليوم.

إسرائيل تواصل غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع

وفي اليوم الـ93 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، أمس، منزلًا لعائلة أبوعلبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنًا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين في مخيم جباليا.

إسرائيل خان يونس قطاع غزة الاحتلال الحربية مخيم جباليا

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