الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول 3 شهداء و5 مصابين لمجمع ناصر الطبى جراء استهداف فى خان يونس

شهداء
شهداء

أفادت فضائية الغد، بوصول 3 شهداء و5 مصابين لمجمع ناصر الطبي جراء استهداف عدة فلسطينيين في حي الأمل غربي خان يونس بقطاع غزة.

كما وصل عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصي جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة تمراز في دير البلح.

واستشهدت فلسطينية برصاص طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واستشهد نحو 16 فلسطينيًا، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة لأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع.

دير البلح خان يونس مستشفى شهداء الأقصى مجمع ناصر الطبي

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