مدير مستشفى جنين: 3 مستشفيات فقط فى المدينة تستطيع التعامل مع المصابين

علق الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، على الحالة الطبية التي تشهدها الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إن معظم الإصابات التي تصل إلينا ناتجة عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نارية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات كبيرة في نقل المصابين جراء تهديدات الاحتلال وإطلاقه النار على سيارات الإسعاف.

وأكد أن قوات الاحتلال ما زالت تنتهك كل القوانين الدولية، وحرية حركة الإسعافات والطواقم الطبية، وهو جزء من انتهاكاتها اليومية التي ترتكبها في القطاع، والذي يعد جزءًا من سياسته الانتقامية الممنهجة ضد أبناء الشعب.

وأوضح أن هناك ثلاثة مستشفيات فقط في جنين تستطيع التعامل مع المصابين، ونحتاج إلى العديد من الكوادر بالجراحات التخصصية في الصدر والأعصاب والأوعية الدموية.