الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيويورك تايمز: أمريكا تخشى توسيع "نتنياهو" الحرب مع لبنان للبقاء فى منصبه

نتنياهو
نتنياهو

أكدت نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية تخشى أن يوسع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الحرب مع لبنان من أجل البقاء في منصبه، وفقًا لفضائية الغد.

وفي وقت سابق، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الشعوب الأوروبية والأمريكية وقفت مع الحق والقضية الفلسطينية، ورفعت أعلامها في كل الميادين، مشيرًا إلى أن حكومات هذه الدول ما زالت متواطئة وسيسقطها شعبها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الضمير العالمي للشعوب ما زال متيقظًا، أما الحكومات فما زالت في الدرك الأسفل، ونتعامل مع حكومات بأوجهها الزائفة، مؤكدًا أن هناك تغيرًا في العديد من مواقف الحكومات، بريطانيا امتنعت عن التصويت بمجلس الأمن، والذي استخدمت فيه أمريكا حق الفيتو، وشاركت في لجنة تقصي الحقائق التي جاءت للعريش ورفح.

لبنان نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي فلسطين القضية الفلسطينية الادارة الامريكية

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